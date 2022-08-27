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Спорт

В Пензе стартовали всероссийские соревнования по фитнес-аэробике

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Впервые в Пензе сотни молодых девушек из 10 регионов страны встретились на всероссийских отборочных соревнованиях по фитнес-аэробике. В этом виде спорта важны не только физические данные и техника. Здесь очки дают еще и за оригинальность костюма и артистизм.

«Мы не даем нагрузку на позвоночник в том плане, что не гнемся назад - спину, наоборот, укрепляем. Используем оздоровительные фитнес-дисциплины», - рассказала председатель регионального отделения Федерации фитнес-аэробики России Любовь Новиченко.

Несмотря на пользу этого вида спорта для здоровья, травмы здесь не редкость, да и тренировки изматывающие. Но это необходимо для победы.

«Жесткая подготовка была, готовились очень сильно, чтобы хорошо выступить. Мы готовы», - отметила участница соревнований Сабина Маскаева (г. Пенза).

Девушка выступает в дисциплине «Хип-хоп», но есть и другие категории: «Аэробика», «Степ-аэробика», «Аэробика (пять человек)».

В ноябре лучшие из лучших встретятся на Кубке России в столице.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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