Спорт

Пензенцев ознакомили с новым видом спорта - пиклболом

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Площадку комплекса «Семейный» подготовили под непривычный пока для пензенцев вид спорта - пиклбол. Он сочетает в себе элементы бадминтона и тенниса: сетка короче, ракетки и мяч совсем другие.

Практиковались участники юбилейных соревнований «Кубок единства». На престижный турнир съехались представители разных областей - почти 200 человек. Они состязались в одиночном и парном разрядах. Не занятые в поединках опробовали пиклбол.

«Ощущения необычные, что-то есть из тенниса, где-то - пляжный теннис, интересный мячик», - отметил участник турнира Алексей Алексеев (г. Самара).

Новый вид спорта презентовал для пензенцев четырехкратный чемпион России по теннису Руслан Нурматов.

«Сначала я видел по телевизору эту игру, потом выяснилось, что моя подруга на тот момент - первая ракетка мира по пиклболу, Ирина Терещенко. Я с ней связался, пообщался, и она меня вдохновила на то, чтобы в России начать представлять этот вид спорта и вводить его в массы», - рассказал он.

Пиклбол проще, чем теннис, и, возможно, завоюет симпатии пензенцев. Но пока они болеют за финалистов «Кубка единства».

В одиночном мужском разряде победил Руслан Нурматов, на втором месте - Дмитрий Карпухин, на третьем - Кирилл Крапивка из Пензы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

А передёргивать через сетку друг на друга они не пробовали ?

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