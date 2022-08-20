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Спорт

В Пензе проходит десятый «Кубок единства»

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Десятый, юбилейный год для пензенского «Кубка единства»: в 2022-м побит рекорд по количеству матчей, проведенных за день на кортах ФОК «Семейный» - 150. В течение трех дней спортсмены постараются завоевать главный приз.

«Соревнования проводятся в одиночном и парном разрядах в девяти категориях. Приехали более 150 спортсменов-любителей. За победу - кубки, медали и дипломы - за II и III места», - сообщил главный судья Александр Красовский.

В турнире участвуют теннисисты из 18 городов страны. На корте встречаются и любители, и чемпионы.

«Я один приехал из Астрахани, все приехали группами. У нас я один играю на всех турнирах. Шикарный Кубок, очень приятный. Люди из Пензы нас встречают, все красиво организовано», - отметил участник турнира Сергей Ефремов.

«Прекрасная организация, столько кортов, базы просто шикарные, особенно для детей. Я сам тренер, занимаюсь с детьми. Здесь очень классные условия, чтобы воспитать новых чемпионов», - оценил мастер спорта и чемпион России Руслан Нурматов.

Он привез в Пензу новый вид спорта - пиклбол, сочетающий элементы большого и настольного тенниса и бадминтона.

«Ракетки чуть больше, чем для настольного тенниса, сплошные. Мячики пластиковые, с отверстиями, похожи на те, которыми играют в хоккей с мячом в скандинавских странах. Необходимо жесткое покрытие», - пояснил спортсмен.

Демонстрация пиклбола состоится в последний день соревнований.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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