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Спорт

В Кузнецке пройдут соревнования по мотокроссу

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В воскресенье, 28 августа, в Кузнецке на мотодроме «Сухановский» состоятся соревнования по мотокроссу памяти Виктора Якушева.

За награды будут бороться гонщики в нескольких классах мотоциклов: 50, 65 и 85 куб. см, - а также в классе «Любители».

С 8:00 до 10:00 запланированы регистрация участников, техосмотр и тренировки по классам.

В 11:00 пройдет торжественное открытие, после чего состоятся первые заезды. После 15-минутного перерыва начнутся вторые заезды, а в 14:30 - церемония награждения.

«26 и 27 августа на мотодроме пройдет третий этап Кубка России Национальной российской мотоциклетной федерации по мотокроссу среди мужчин, женщин, ЧЗ стандарт, ЧЗ гибрид и всех мотоциклов воздушного охлаждения, ветеранов», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru/about
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