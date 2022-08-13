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Спорт

Футболисты из Каменки стали обладателями кубка области

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В региональном чемпионате по футболу команды «Дорожник» и «ГрАЗ» делят первую строчку в турнирной таблице, но там вся борьба еще впереди. Второй круг стартует 19 августа.

Пока же принципиальные соперники каменский «Дорожник» и грабовский «Граз» сражались за кубок области. Финальный матч по традиции проходил в День физкультурника.

В полуфинале автозаводцы обыграли молодежку «Зенита», а «Дорожник» разделался со студентами университета архитектуры и строительства.

Первая половина решающей встречи проходила в равной борьбе. После перерыва футболисты из Каменки и Грабова продолжили создавать опасные моменты у ворот соперника. Но отправить мяч в сетку не получалось ни у той, ни у другой команды.

Решающей в финальном матче стала середина второго тайма, когда защитник автозаводцев нарушил правила и арбитр встречи назначил штрафной удар, его блестяще реализовал Кирилл Муромцев.

Как ни старались футболисты «ГрАЗа» сравнять счет в матче, это им не удалось. 1:0 - и «Дорожник» стал обладателям кубка области. Однако у грабовцев есть шанс взять реванш у каменцев, но уже в рамках чемпионата.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Дорожник,главная команда области.Если бы была помощь из бюджета хотя бы, как у Зенита, они бы играли в 1 лиге.

Гость||

ПОЗДРАВЛЯЕМ! МОЛОДЦЫ! Пенза болеет за Каменку! Так держать!

Гость||

Молодцы!!! Удачи ребята!!! Каменка вперёд!!! Знай наших!!!

Гость||

когда реально вторая команда играть из каменских будет ,а не практически основа ?

Гость||

эль классико по-буртасски. нахрен это позорище вообще освещать

Гость||

За чем им это?

Гость||

Тебе накой?

Имя: Гость
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