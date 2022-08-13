Футболисты из Каменки стали обладателями кубка области

В региональном чемпионате по футболу команды «Дорожник» и «ГрАЗ» делят первую строчку в турнирной таблице, но там вся борьба еще впереди. Второй круг стартует 19 августа.
Пока же принципиальные соперники каменский «Дорожник» и грабовский «Граз» сражались за кубок области. Финальный матч по традиции проходил в День физкультурника.
В полуфинале автозаводцы обыграли молодежку «Зенита», а «Дорожник» разделался со студентами университета архитектуры и строительства.
Первая половина решающей встречи проходила в равной борьбе. После перерыва футболисты из Каменки и Грабова продолжили создавать опасные моменты у ворот соперника. Но отправить мяч в сетку не получалось ни у той, ни у другой команды.
Решающей в финальном матче стала середина второго тайма, когда защитник автозаводцев нарушил правила и арбитр встречи назначил штрафной удар, его блестяще реализовал Кирилл Муромцев.
Как ни старались футболисты «ГрАЗа» сравнять счет в матче, это им не удалось. 1:0 - и «Дорожник» стал обладателям кубка области. Однако у грабовцев есть шанс взять реванш у каменцев, но уже в рамках чемпионата.
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Дорожник,главная команда области.Если бы была помощь из бюджета хотя бы, как у Зенита, они бы играли в 1 лиге.