Футболисты из Каменки стали обладателями кубка области

13.08.2022 | 20:40

В региональном чемпионате по футболу команды «Дорожник» и «ГрАЗ» делят первую строчку в турнирной таблице, но там вся борьба еще впереди. Второй круг стартует 19 августа.

Пока же принципиальные соперники каменский «Дорожник» и грабовский «Граз» сражались за кубок области. Финальный матч по традиции проходил в День физкультурника.

В полуфинале автозаводцы обыграли молодежку «Зенита», а «Дорожник» разделался со студентами университета архитектуры и строительства.

Первая половина решающей встречи проходила в равной борьбе. После перерыва футболисты из Каменки и Грабова продолжили создавать опасные моменты у ворот соперника. Но отправить мяч в сетку не получалось ни у той, ни у другой команды.

Решающей в финальном матче стала середина второго тайма, когда защитник автозаводцев нарушил правила и арбитр встречи назначил штрафной удар, его блестяще реализовал Кирилл Муромцев.

Как ни старались футболисты «ГрАЗа» сравнять счет в матче, это им не удалось. 1:0 - и «Дорожник» стал обладателям кубка области. Однако у грабовцев есть шанс взять реванш у каменцев, но уже в рамках чемпионата.