06.08.2022 | 20:42

В Пензе прошел традиционный легкоатлетический марафон, посвященный памяти Николая Абрамова, первого пензенца - участника Олимпийских игр в Токио 1964 года и тренера Василия Лысикова, подготовившего двух чемпионов России и несколько десятков мастеров спорта.

«Наши цели - патриотизм и здоровый образ жизни», - рассказал организатор марафона Фярид Акжигитов.

Возраст участников соревнований - от 10 лет и старше. Михаилу Родимину из Саратова 80. Он бегает, сколько себя помнит. В Пензе старается бывать регулярно. Раз двадцать уже приезжал.

«Марафонцы - особая каста. Однажды мы с женой поссорились, она меня ударила ногой и хромала. Я ей говорю: «Ты же знаешь, марафонцы - люди железные», - пошутил он.

После небольшого инструктажа все участники забега отправились на старт. Дистанции - 1, 3, 5, 10 км, а также 21 или 42 км 195 метров (это полный марафон), выбор зависит от желания участника.