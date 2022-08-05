Пензенцев приглашают на благотворительный забег

05.08.2022 | 20:43

Пензенцев приглашают на легкоатлетические состязания. Соревнования благотворительные, состоятся в воскресенье, 7 августа, на «Чистых прудах».

«В 8:00 начнется регистрация. Сначала побегут дети в возрасте от 7 до 12 лет, там дистанция будет 400 метров. Потом в забеге примут участие взрослые, которые смогут выбрать дистанцию в 5 километров либо в 10», - сообщила организатор благотворительного забега Виктория Хачатурян.

Подобные состязания уже проходили в областном центре. Так, в апреле этого года неравнодушные пензенцы стартовали и финишировали на Олимпийской аллее.

«Каждый несет ответственность за свое здоровье. Каждый должен понимать, что если дистанция 5 километров и 10, то должно соответствующее здоровье быть, и гипертонических болезней не должно быть, сердечных приступов тоже», - рассказала Виктория Хачатурян.

Сильнейшие атлеты получат медали и подарки. Все собранные средства будут направлены на реабилитацию ребят с ограниченными возможностями здоровья из Мокшанского детского дома.