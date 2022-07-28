Спорт

В пензенском МФК «Лагуна-УОР» произошли изменения

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«Лагуна-УОР» встречает сезон-2022 в новых цветах. В пензенском мини-футбольном клубе - ребрендинг, спортсменки выйдут на поле, сменив имидж.

«Переходим на зеленый цвет с небольшим желтым оттенком. Синюю форму оставили отдельно, новая будет соответствовать по цветам флагу Пензенской области», - пояснил президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

Только формой изменения не ограничены. Предыдущего главного тренера команды Максима Игнатьева сменил Максим Юдин - двукратный чемпион мира по мини-футболу среди полицейских и пожарных. С «Лагуной-УОР» он уже съездил на сборы в Анапу.

«Честно скажу, что положительного гораздо больше, чем ожидалось. В отличие от мужского коллектива женский более ответственно относится к требованиям. Все задания они стараются выполнять с чувством долга», - отметил главный тренер МФК «Лагуна-УОР».

Вместе с командой они поставили новые цели и задачи, разработали тактику игр и даже вывели собственную философию.

«В этом году мы будем пропагандировать комбинационный футбол, показывать хорошую игру, на которую станут ходить болельщики, и будем тем самым их радовать», - сообщил Максим Юдин.

В составе команды - тоже перемены. Залия Газимова приехала из Екатеринбурга, раньше играла за сборную России в Восточной конференции, теперь хочет освоить Западную.

«Нравится город, с девочками сдружились, общаемся. Здесь более интенсивные тренировки, новые упражнения. В целом все футбольное, но отличия значительные», - рассказала новая участница МФК.

Первые игры начнутся в сентябре. Девушки настроены забрать золото чемпионата и Кубок России.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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