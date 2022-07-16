В Пензе провели мастер-класс по стрельбе из лука

16.07.2022 | 21:00

Чтобы ощутить себя Сойкой-Пересмешницей, необязательно участвовать в «Голодных играх». В Пензе организовали мастер-класс по стрельбе из лука. Оружие предоставляется, но самые сильные воины приходят с собственным.

«Турецкий лук - реплика XIV-XV веков, саадак тоже ручной работы. Стрелы, правда, тренировочные, со спортивным наконечником», - рассказал лучник Олег Колесников.

Полина Малахова стреляет второй год. Сейчас девушка учится в Москве, но на каникулах каждую субботу приезжает в Пензу. Для того чтобы научиться попадать, требуется терпение.

«Первое время моя стрела падала, это было, конечно, больно, но потом все как-то стало получаться. Теперь все хорошо», - отметила лучница.

Помимо упражнений с луком, некоторые попробовали метать ножи, сюрикены или практически безопасные дротики.