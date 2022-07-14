Пензенцам устроили встречу с олимпийскими чемпионами

Владимир Савчиков 10 лет занимается прыжками в воду. Особых лавров в данной дисциплине пензенец пока не сыскал, максимум - становился призером регионального первенства. Поэтому на встрече с олимпийскими чемпионами парень ждал ценных советов, которые помогут ему в спортивной карьере.
«Была мотивация тренироваться, бороться и выигрывать соревнования, чтобы у тебя тоже брали автограф», - поделился спортсмен.
Не только прыгуны в воду пришли послушать прославленных спортсменов. В «Буртасах» занимаются и гимнасты - они тоже собрались в зале, включая группу атлетов из Донецка во главе с тренером Виталием Ревчуком.
«Дети смотрят, стремятся вперед», - отметил тренер.
Единственный в истории обладатель восьми наград Олимпийских игр, две из которых - золото, Дмитрий Саутин рассказал ребятам о своих первых шагах на пути к пьедесталу почета. Уже в пятом классе ему присвоили звание мастера спорта. В СССР важно было не просто красиво войти в воду - приходилось дополнительно заниматься танцами.
«Подход к снаряду - это тоже оценивалось: как подходишь к трамплину, как разворачиваешься, как у тебя руки. Сейчас я смотрю на ребят, кто как стоит, - раньше это все оценивалось. Поэтому хореография большой плюс дала, поправляли осанку, научили всему», - рассказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин.
Елена Вайцеховская тоже вписала золотыми буквами свое имя в историю большого спорта как единственная представительница страны, победившая на Олимпиаде в прыжках с 10-метровой вышки.
«Если каждый день ставить перед собой какую-то маленькую цель и достигать ее, то это, на самом деле, очень большая победа. Кому-то это покажется маленькой победой, но из этих маленьких побед будет строиться вся жизнь», - сообщила олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская.
На встрече с триумфаторами главных Игр четырехлетия присутствовала и тренер национальной сборной по прыжкам в воду Светлана Моисеева, воспитавшая не одного чемпиона.
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