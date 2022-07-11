Денис Аблязин завоевал два золота на Кубке России

11.07.2022 | 08:54

Пензенский спортсмен Денис Аблязин завоевал две золотые медали на открытом Кубке России по спортивной гимнастике в Калуге.

В субботу, 9 июля, Аблязин показал первый результат на кольцах, оставив позади Виктора Калюжина и Руслана Макарова.

«Казалось бы, ожидаемый результат: Денис - кольцевик, очень стабильный спортсмен и почти ничто не может помешать ему взять свое. Однако уже по ходу комбинации на правой руке была кровь, и дорабатывал Аблязин через боль», - сообщил портал «Матч ТВ».

После выступления спортсмен рассказал, что во время тренировок в Пензе долго работает на кольцах, но никогда не страдает из-за мозолей.

«Как только приезжаю на «Озеро Круглое» - там другая вода, другие влажность и магнезия, и у меня всегда там срываются мозоли, всегда в одном и том месте, на одной и той же руке», - признался спортсмен.

10 июля Аблязин стал лучшим в опорном прыжке. Второе место занял Даниел Маринов, третье Егор Шарамков.

В 2022 году Министерство спорта России планирует провести спартакиаду по программе летней Олимпиады-2024 в Париже. По словам Дениса Аблязина, к этим соревнованиям он готовит сюрприз.

«Есть еще в чем добавить. Об этом знают главный тренер, старший тренер и я. Речь про один из трех моих профильных видов», - уточнил спортсмен.