Пензенские радиоспортсмены стали призерами Кубка России

09.07.2022 | 21:00

На Кубке России по спортивной радиопеленгации пензенская команда показала высокие результаты и привезла домой трофеи. Соревнования проходили в Воронеже и собрали более 100 участников из 20 регионов России.

«Первое место занял Костенков Андрей - на диапазоне 3,5 мегагерца. Пономарев Кирил дважды был бронзовым призером - на диапазоне 3,5 мегагерца, 144 мегагерца - и серебряным призером в дисциплине «спринт» (у нас четыре дисциплины было на соревнованиях). Команда мужчин заняла и первое, и второе, и третье место в разных дисциплинах», - сообщила главный тренер сборной команды Пензенской области по радиоспорту Елена Овчинникова.

Андрей Костенков подтвердил звание мастера спорта, полученное в 2021 году на Кубке России, который проходил в Пензе. Занимается радиопеленгацией шестой год. Для хороших результатов нужны быстрые ноги и холодная голова.

«Ты не знаешь, куда должен прибежать, но надо найти эту точку. Спорт очень связан с природой, с лесом, поэтому мне очень нравится», - рассказал победитель Кубка России по спортивной радиопеленгации.

Кирилл Пономарев весной стал победителем первенства России по спортивному ориентированию, а сейчас занял все призовые места в своих дисциплинах, в том числе взял серебро за радиопеленгацию-спринт. Этот вид считается самым сложным среди участников. Передатчики работают всего 12 секунд, и за это время надо определить направление, расстояние и обнаружить «лис». И не только их.

«Когда бегаешь, видишь каких-нибудь косуль, но они сами боятся и убегают. Это максимум, что я видел. Ну еще зайцев - пару раз», - отметил призер Кубка.

В конце июля спортсмены примут участие в чемпионате России в Санкт-Петербурге, а в сентябре Пензенская область проведет первенство страны.