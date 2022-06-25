Сетевое издание|18+|Воскресенье|26 июн 2022|03:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Ясно |

Спорт

В Пензе прошел 33-й Всероссийский олимпийский день

Печать
Telegram

На огромном стадионе «Первомайский» прошел 33-й Всероссийский олимпийский день: футбол, греко-римская борьба, регби. Пензенцев приветствовали обладатели медалей.

«Просто хотим им пожелать, чтобы наслаждались тем, что делают, и никогда не сдавались, шли к своей цели и были лучшими. Это главное - наслаждаться тем, что ты делаешь, нам очень помогает: если любишь то, чем занимаешься, все получится. Никогда не переставайте верить в себя!» - напутствовали серебряные призеры Олимпиады-2020 по баскетболу 3×3 Ольга и Евгения Фролкины.

Попасть на Олимпийские игры, стать их победителем или призером российским спортсменам становится все сложнее. Но есть и другие соревнования, не менее престижные.

«Я очень горжусь олимпийской медалью, но у меня и кроме них наград много, разных степеней, в том числе чемпионата мира, который по своей сути не намного ниже», - рассказала бронзовый призер Олимпиады-2008 по баскетболу Екатерина Лисина.

Почетные гости спортивного праздника записали пожелания будущим звездам. Выше всех дотянулась Екатерина Лисина.

Бронзовый призер летних Олимпийских игр 1996 года Евгения Бочкарева напомнила о триединстве спорта, мира и дружбы.

«Я защищала честь Пензенского региона, честь России, пусть и 25 лет назад, но все эмоции, которые я испытала, гордость за страну и дорогая мне бронзовая медаль до сих пор остаются в памяти как самое яркое событие в жизни», - отметила министр физической культуры и спорта Пензенской области.

И поболеть, и попробовать себя в разных видах спорта, в том числе неолимпийских, юные пензенцы могут не только раз в году. В регионе действуют сотни кружков, секций, клубов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
 
Гость||

Забудьте про олимпиаду лет на 15.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте