В Пензе прошел 33-й Всероссийский олимпийский день

25.06.2022 | 21:00

На огромном стадионе «Первомайский» прошел 33-й Всероссийский олимпийский день: футбол, греко-римская борьба, регби. Пензенцев приветствовали обладатели медалей.

«Просто хотим им пожелать, чтобы наслаждались тем, что делают, и никогда не сдавались, шли к своей цели и были лучшими. Это главное - наслаждаться тем, что ты делаешь, нам очень помогает: если любишь то, чем занимаешься, все получится. Никогда не переставайте верить в себя!» - напутствовали серебряные призеры Олимпиады-2020 по баскетболу 3×3 Ольга и Евгения Фролкины.

Попасть на Олимпийские игры, стать их победителем или призером российским спортсменам становится все сложнее. Но есть и другие соревнования, не менее престижные.

«Я очень горжусь олимпийской медалью, но у меня и кроме них наград много, разных степеней, в том числе чемпионата мира, который по своей сути не намного ниже», - рассказала бронзовый призер Олимпиады-2008 по баскетболу Екатерина Лисина.

Почетные гости спортивного праздника записали пожелания будущим звездам. Выше всех дотянулась Екатерина Лисина.

Бронзовый призер летних Олимпийских игр 1996 года Евгения Бочкарева напомнила о триединстве спорта, мира и дружбы.

«Я защищала честь Пензенского региона, честь России, пусть и 25 лет назад, но все эмоции, которые я испытала, гордость за страну и дорогая мне бронзовая медаль до сих пор остаются в памяти как самое яркое событие в жизни», - отметила министр физической культуры и спорта Пензенской области.

И поболеть, и попробовать себя в разных видах спорта, в том числе неолимпийских, юные пензенцы могут не только раз в году. В регионе действуют сотни кружков, секций, клубов.