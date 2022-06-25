В Пензе прошел 33-й Всероссийский олимпийский день

На огромном стадионе «Первомайский» прошел 33-й Всероссийский олимпийский день: футбол, греко-римская борьба, регби. Пензенцев приветствовали обладатели медалей.
«Просто хотим им пожелать, чтобы наслаждались тем, что делают, и никогда не сдавались, шли к своей цели и были лучшими. Это главное - наслаждаться тем, что ты делаешь, нам очень помогает: если любишь то, чем занимаешься, все получится. Никогда не переставайте верить в себя!» - напутствовали серебряные призеры Олимпиады-2020 по баскетболу 3×3 Ольга и Евгения Фролкины.
Попасть на Олимпийские игры, стать их победителем или призером российским спортсменам становится все сложнее. Но есть и другие соревнования, не менее престижные.
«Я очень горжусь олимпийской медалью, но у меня и кроме них наград много, разных степеней, в том числе чемпионата мира, который по своей сути не намного ниже», - рассказала бронзовый призер Олимпиады-2008 по баскетболу Екатерина Лисина.
Почетные гости спортивного праздника записали пожелания будущим звездам. Выше всех дотянулась Екатерина Лисина.
Бронзовый призер летних Олимпийских игр 1996 года Евгения Бочкарева напомнила о триединстве спорта, мира и дружбы.
«Я защищала честь Пензенского региона, честь России, пусть и 25 лет назад, но все эмоции, которые я испытала, гордость за страну и дорогая мне бронзовая медаль до сих пор остаются в памяти как самое яркое событие в жизни», - отметила министр физической культуры и спорта Пензенской области.
И поболеть, и попробовать себя в разных видах спорта, в том числе неолимпийских, юные пензенцы могут не только раз в году. В регионе действуют сотни кружков, секций, клубов.
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