В Пензе стартовало первенство региона по тяжелой атлетике

25.04.2022 | 20:31

Из разных районов области прибыли спортсмены на первенство региона по тяжелой атлетике. От 11 до 18 лет - возраст участников, среди них две девушки.

«Мне просто было интересно узнать эту сферу, я хотела попробовать. После первого занятия поняла, что это мое, мне это нравится и я хочу продолжать этим заниматься», - сообщила участница соревнований Ирина Шувалова (Каменский район).

Условия соревнований во Дворце спорта «Воейков» одинаковы, независимо от пола участников. Все выполняют два вида упражнений: рывок и толчок.

«Разница только в том, что есть женский гриф, который весит 15 кг и покороче, а мужской - 20 кг и подлиннее. Замки одинаковые, диски, блины все одинаковые», - пояснил главный тренер сборной области по тяжелой атлетике Григор Агекян.

Победителей определяют в каждой возрастной категории по наибольшему взятому весу в сумме.

Основные задачи, которые ставят перед собой организаторы, - совершенствование спортивной подготовки молодежи и отбор в команду области для участия во всероссийских соревнованиях.