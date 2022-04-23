В Пензе прошли соревнования по спортивному туризму

23.04.2022 | 21:15

Простым велосипедистам на этих соревнованиях не место. Недостаточно уметь держать равновесие, да и скорость совсем не главное. Пройти все испытания и не ударить в грязь лицом сможет не каждый. В Пензе стартовали соревнования по спортивному туризму.

Общая дистанция - 8 километров. На протяжении всего маршрута участников поджидают преграды. Для того чтобы их пройти, необходимо обладать определенными навыками. На разных этапах велосипедистов ждет бездорожье, спуски и подъемы по перилам, переправы по брусьям. Одно из самых сложных заданий - медленная езда.

«Участникам нужно удерживать равновесие на протяжении десяти метров. Это довольно сложно. Я проехал немного по дистанции и могу сказать, что она очень сложная. Трудно сказать, кто вообще сумеет занять призовые места», - отметил организатор соревнований Алексей Безруков.

Никита Маслов и Светлана Сатыренко рассчитывают оказаться на пьедестале почета. Трассу ребята знают хорошо, проходили ее неоднократно. Но немаловажный фактор - погода. После дождя дорогу размыло.

«Повезло, с грязью всегда интересней кататься», «Все, что по грязи, все тяжело», - пояснили Никита и Светлана.

Ну а те спортсмены, которые станут победителями, войдут в состав сборной региона. Команда будет представлять Пензенскую область на первенстве Приволжского федерального округа, которое стартует 17 мая.