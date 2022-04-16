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Спорт

Пензенцы выиграли серебро на чемпионате по фитнес-аэробике

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Две пензенские команды вернулись с чемпионата и первенства России с наградами. Турнир традиционно считается самым масштабным и авторитетным, поэтому конкуренция была жесточайшая.

«Это грандиозные соревнования, самое большое количество команд за всю историю проведения. В каждой дисциплине и в каждой возрастной категории было более 20 команд», - сообщила президент Федерации фитнес-аэробики Пензенской области Любовь Новиченко.

Команда «Прима» участвовала в соревнованиях по степ-аэробике в возрастной группе 11-13 лет. Перед самым турниром одна из девушек получила травму, но спортсменки собрались и сумели занять второе место.

«Мы показали высокий уровень, тем более что у нас достаточно сложные упражнения. Все очень хорошо делают, все стараются. У нас. наверное, самые трудные упражнения были, и свою задачу мы выполнили», - рассказали серебряные призеры чемпионата и первенства России Виктория Шавохина и Ольга Ефремова.

Команда юниоров «Лил С-данс» покоряла вершины состязаний по хип-хоп-аэробике. Претендентов на медали было очень много, но пензенские спортсмены показали хорошо подготовленную программу и завоевали серебро.

«Мы начали ставить программу раньше других, так что на чемпионате перед нами стояла задача попрощаться с ней, то есть полностью дотанцевать и завершить», - пояснил обладатель награды чемпионата и первенства России Роман Лопухин.

Кроме известных команд, на чемпионате были представлены и новые конкуренты, в том числе с Дальнего Востока и Северного Кавказа. Пензенские юноши и девушки приобрели новый опыт и знания, которые станут использовать на будущих турнирах.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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