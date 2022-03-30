Пензенские каратисты завоевали медали в Ульяновске

30.03.2022 | 21:23

Аплодисменты, цветы, поздравления - пензенские спортсмены получили по заслугам. Представители синкекусинкай карате вернулись с соревнований. В Ульяновске прошли первенство и чемпионат Приволжского федерального округа.

На престижных состязаниях Кристина Евграшина стала обладательницей бронзовой медали.

«Карате занимаюсь около двух лет. Ездила уже второй раз на ПФО, в прошлом году не получилось ничего завоевать, а в этом я заняла третье место, достойно провела четыре боя», - рассказала девушка.

Всего пензенцы завоевали шесть медалей: две золотые, по столько же серебряных и бронзовых.

«Савина Елизавета у нас заняла первое место в категории «12-13 лет, до 35 кг», уверенно все свои бои выиграла. Также наш тренер и действующий спортсмен Валерия Игоревна Родичкина заняла первое место среди женщин. Кристина Евграшина взяла бронзу. Носов Егор занял второе место (до 65 кг, среди юношей 14-15 лет). Глотков Кирилл среди юниоров 16-17 лет в абсолютной весовой категории «свыше 70 кг» второе место занял. Смеловенко Кристина - третье место по ката», - отметил президент региональной федерации синкекусинкай карате Кирилл Выжимов.

Состязания в Ульяновске считаются отборочными. Спортсмены, ставшие призерами и победителями, поедут в конце апреля в Москву на первенство России по синкекусинкай карате.