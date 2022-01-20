Пензенскую молодежь решили привлечь к волейболу

20.01.2022 | 08:47

Среди пензенской молодежи намерены продвигать волейбол. Вопрос обсудили на видеосовещании, которое провел в среду, 19 января, первый зампред регионального правительства Олег Ягов.

«В мероприятии приняли участие замглавы администрации города Олег Денисов, председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Владислав Чесноков, начальник отдела управления образования Людмила Савина», - уточнили в пресс-службе мэрии.

По словам Олега Ягова, подрастающее поколение необходимо привлекать к спорту, а волейбол - один их самых доступных видов. Для его популяризации чиновник предложил создавать в школах и учреждениях среднего профобразования волейбольные лиги.

Отделение «волейбол» уже существует в спортивной школе № 4, программу спортивной подготовки там проходят 345 человек. Тренеры ДЮСШ работают с детьми в восьми общеобразовательных учреждениях. Кроме того, в школах города работают 83 секции, в которых занимается еще 1 256 ребят.