Пензенский конькобежец готовится к зимней Олимпиаде

15.01.2022 | 20:30

Три недели осталось до старта главных Игр четырехлетия. Столицей зимней Олимпиады станет Пекин. Спортсмены всего мира готовятся к важнейшим соревнованиям в карьере.

Честь Пензенской области и всей России предстоит защищать в Поднебесной Денису Айрапетяну. В настоящее время член сборной страны по шорт-треку тренируется на закрытой базе в Москве.

«Здесь строгий пропускной режим, и никому не разрешено выходить за пределы базы. Это сделано ради безопасности, чтобы все-таки во времена пандемии никто не заразился и не перезаражал всех остальных», - рассказал спортсмен.

Денис должен был выступить еще на прошлой Олимпиаде в Южной Корее, но допинговый скандал, когда МОК запретил многим российским атлетам принимать участие в соревнованиях, нарушил планы молодого конькобежца. Айрапетян странным образом попал в черный список Международного олимпийского комитета, хотя ни разу не был уличен в употреблении запрещенных препаратов.

К играм в Пекине воспитанник пензенской спортивной школы должен подойти в хорошей физической форме. Важным будет и его психологическое состояние.

«Есть небольшие переживания перед стартами, потому что какое-то волнение всегда бывает - перед любыми соревнованиями. Это вполне нормально», - отметил Денис Айрапетян.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в столице Китайской Народной Республики с 4 по 20 февраля. В борьбу за награды конькобежцы вступят одними из первых - уже 5-го числа.