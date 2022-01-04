Пензенцы активно провели четвертый день нового года

04.01.2022 | 20:21

Пенза встала на лыжи. «Зимние забавы» - это первый масштабный спортивном праздник в Новом году. На Олимпийской аллее - и не только там - собрались любители активного образа жизни.

«У нас и хоккей в валенках, и скандинавская ходьба в лесу, можно кататься на ледянках, на ватрушках и так далее - любые мероприятия приветствуются, чтобы все проснулись после новогодних праздников», - отметил первый заместитель министра физкультуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков.

Не может себя представить без традиционного зимнего забега и Николай Качурин, бывший преподаватель физической культуры и тренер по лыжным гонкам. Теперь ему 81 год, и он снова, как когда-то на соревнованиях всесоюзного значения, готов пробежать свою дистанцию, но победу видит уже в другом.

«Отрадно, что стали семьи приходить на лыжах. У меня аж бьется сердце, что народ понимает, что лучше быть здоровым, чем рано умереть», - прокомментировал ветеран спорта Николай Качурин.

Фотографию на память в честь участия в спортивном празднике сделал дружный класс из гимназии № 53.

«Горные лыжи - это моя страсть, любимый вид спорта», - поделился участник спортивного праздника Семен Семин.

Праздник не пропустили и ребята, занимающиеся спортивным ориентированием. Для них состязания стали по-настоящему первым испытанием в новом году. А для их родителей, которые решили принять участие в забеге «Родители-дети», все это - «Зимние забавы».

«Ребенок уже убежал, финишировал, мама еле нашла. Такой заряд положительных эмоций, такая погода роскошная! Здорово, что есть возможность полезно провести время с детьми», - подчеркнула участница спортивного праздника Наталья Затравина.

«Не хочу на лыжах. Я только с палками», - рассказала о предпочтениях пенсионерка.