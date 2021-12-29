Среди участников массового забега в Пензе разыграют тюбинги

29.12.2021 | 20:40

Пока что люди неспешно прогуливаются по улице Московской, а 1 января народ побежит. В центре города состоится ставшая уже традиционной легкоатлетическая акция, в которой принимают участие приверженцы здорового образа жизни.

Андрей Шевченко - пятикратный рекордсмен Книги рекордов России. Молодой человек выходил на старт так называемого забега трезвенников в 2020 году, преодолеет дистанцию и в первый день 2022-го.

«Вредные привычки не нужны для нормальной жизни людям, а спорт необходим - это здоровье. У меня нет алкоголя на столе на Новый год, но вкусная и полезная еда есть», - рассказать участник забега Андрей Шевченко.

Организатор забега Алексей Суркин говорит, что уже около 170 человек подали заявки на участие в спортивной акции. Это можно сделать в инстаграме, в профиле @забег_58. Но и тех, кто пожелает преодолеть символичные 2022 метра, заранее не регистрируясь, тоже допустят до старта, который расположится около драматического театра.

«Все, кто придет 1 января сюда, на эту площадь, и стартанет, будут победителями. Собираемся в 13:00, но, по практике прошлого года, люди приходят чуть раньше и стартуем мы в 13:30. Здесь будет развлекательная программа, розыгрыши. Хотим разыграть среди участников тюбинги, чтобы приобщить их к новогоднему веселью, катанию с горок», - произнес организатор забега Алексей Суркин.

Спортивно-семейный праздник призван помочь пензенцам начать новый год осознанно, на волне здорового образа жизни, и не переключаться с нее как минимум 365 дней - до следующего забега.