Спорт

Среди участников массового забега в Пензе разыграют тюбинги

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Пока что люди неспешно прогуливаются по улице Московской, а 1 января народ побежит. В центре города состоится ставшая уже традиционной легкоатлетическая акция, в которой принимают участие приверженцы здорового образа жизни.

Андрей Шевченко - пятикратный рекордсмен Книги рекордов России. Молодой человек выходил на старт так называемого забега трезвенников в 2020 году, преодолеет дистанцию и в первый день 2022-го.

«Вредные привычки не нужны для нормальной жизни людям, а спорт необходим - это здоровье. У меня нет алкоголя на столе на Новый год, но вкусная и полезная еда есть», - рассказать участник забега Андрей Шевченко.

Организатор забега Алексей Суркин говорит, что уже около 170 человек подали заявки на участие в спортивной акции. Это можно сделать в инстаграме, в профиле @забег_58. Но и тех, кто пожелает преодолеть символичные 2022 метра, заранее не регистрируясь, тоже допустят до старта, который расположится около драматического театра.

«Все, кто придет 1 января сюда, на эту площадь, и стартанет, будут победителями. Собираемся в 13:00, но, по практике прошлого года, люди приходят чуть раньше и стартуем мы в 13:30. Здесь будет развлекательная программа, розыгрыши. Хотим разыграть среди участников тюбинги, чтобы приобщить их к новогоднему веселью, катанию с горок», - произнес организатор забега Алексей Суркин.

Спортивно-семейный праздник призван помочь пензенцам начать новый год осознанно, на волне здорового образа жизни, и не переключаться с нее как минимум 365 дней - до следующего забега.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Лучше страпоны

Гость||

Изнашивать себя ради поджопника для катания с горки для грудничков..

Гость||

Что за тюбики они на призы выставили? Мы 1 января может тоже побежим, если бухал не хватит.

Гость||

По ссылке ПИ.

Шевченко Андрей Владимирович родился 4 ноября 1978 года в городе Сердобске Пензенской области.

В 2000 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

После окончания ВУЗа Андрей Шевченко работал экономистом на ОАО «Пенздизельмаш».

В 2001 году он становится региональным менеджером ОАО ««Мясокомбинат «Пензенский».

С 2003 года по 2007 год Андрей Владимирович возглавлял региональный отдел продаж ЗАО «Старый Пивовар».

В 2007 году Шевченко был назначен на должность генерального директора ООО «Управление благоустройства и очистки города».

С марта 2013 года по январь 2016 года был директором МУП «Пензадормост».

С января 2016 года по декабрь 2018 года занимал пост заместителя главы администрации г. Пензы по экономике и развитию предпринимательства.

Андрей Шевченко награжден благодарностью губернатора и главы г. Пензы, почетными грамотами главы города, мэра, управления образования, медалью «В память 350-летия Пензы».

Женат, воспитывает сына.

Бывший заместитель главы администрации г. Пензы Андрей Шевченко. получается с 2018 года бегает !!!

Гость||

А Суркин 1 января побежит? Или организовал и сам бухать.

Имя: Гость
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