Пензячки завоевали награды на Кубке России по фитнес-аэробике

24.12.2021 | 20:50

Команды, представлявшие областную федерацию фитнес-аэробики на Кубке России, вернулись домой с несколькими комплектами наград. Соревнования получились масштабными и собрали спортсменок со всей страны, поэтому конкуренция была нешуточная. В категории «Хип-хоп-аэробика» успешно выступили воспитанники школы S-DANCE.

«Обладатели Кубка России - команда S-DANCE 17+, в юниорах - серебряные и бронзовые призеры, в кадетах - бронзовые призеры», - рассказала президент Федерации фитнес-аэробики Пензенской области Любовь Новиченко.

Многократный победитель российских турниров команда «Страйк» выступала в своей коронной категории - степ-аэробике. Девушки горели желанием реабилитироваться за пятое место на чемпионате страны, на которое судьи поставили пензячек по непонятным причинам.

«Конечно, бывает обидно. Мы можем считать, что судьи в каких-то местах неправы и выставляют несправедливые оценки, например, но это оспорить мы не можем», - отметила серебряный призер Кубка России по фитнес-аэробике Ангелина Шавохина.

Спортсменки из «Страйка» не словом, а делом доказали, что являются фаворитами любых соревнований. Девушки продемонстрировали красивую, цельную программу, за которую получили серебряные медали.

«Мощная атмосфера - именно вот в нашей команде. Мы все настроились, причем не на определенный результат, а на то, чтобы выступить от души, сделать классно и чтобы все сказали «зря мы их тогда на пятое место поставили», - пояснила серебряный призер Кубка России по фитнес-аэробике Анна Галактионова.

Турнир изначально должен был состояться в октябре, но его перенесли на последний месяц года. Поэтому у спортсменок и тренеров остается меньше времени на подготовку к новому сезону и работа ведется практически без перерыва.