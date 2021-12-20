Пензенские дзюдоисты завоевали медали чемпионата страны

20.12.2021 | 19:44

Есть еще порох в пороховницах! Пензенские дзюдоисты, выступающие в категории «ветераны», продолжают покорять Россию. Спортивный сезон 2021 года борцы закрыли в Челябинской области, в городе Трехгорном. Там завершился чемпионат страны. Пять человек отстаивали честь региона. Павел Щеглов стал бронзовым призером.

«Цели не было обязательно на первое место. Мы приехали просто посмотреть, что это за турнир, чтобы на перспективах понимать, стоит ли на него ездить. Были очень удивлены, потому что не было ни одного спортсмена ниже мастера спорта. Количество участников было за 50 человек. Проиграл я только одноклубникам, что не может не радовать», - отметил он.

Сурские спортсмены заняли практически весь пьедестал почета. Чемпионом России стал Роман Максимов. В дзюдо он пришел не так давно. Служил в рядах вооруженных сил, а после выхода на пенсию решил освоить новый для себя вид спорта.

«Опыта выступлений достаточно мало, в базе у меня вообще греко-римская борьба. Получилось что-то - этому рад. Конечно, мне еще трудиться и трудиться, и мастерства у меня недостаточно, будем тренироваться», - рассказал Роман Максимов.

Многие ветераны, которые занимаются дзюдо в спортивном клубе «Строитель», работают в полиции, служат в армии или уже силовики в отставке.

«Представьте, в таком возрасте люди приходят, начинают заниматься борьбой, познают технику, тактику борьбы», - подчеркнул председатель Федерации дзюдо Пензенской области Николай Барашкин.

Константин Сафин до сих пор состоит в рядах вооруженных сил. Несколько недель назад он вернулся с соревнований в Санкт-Петербурге, где выступил весьма достойно.

«Провел восемь поединков, из них четыре выиграл, чего, наверное, хватает для норматива кандидата в мастера спорта. Следующей точкой будет мастер спорта России», - сообщил Константин Сафин.