Спорт

В Пензе прошел турнир по греко-римской борьбе

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Во дворце единоборств «Воейков» прошел турнир по греко-римской борьбе в честь 300-летия прокуратуры России. В нем приняли участие около 150 атлетов из Пензы и области, а также соседних регионов.

«Этот спорт позволяет развивать такие качества, как внутренняя дисциплина, организованность, а также закаляет характер, развивает волю к победе, физические кондиции. Эти навыки подрастающему поколению, безусловно, нужны», - отметил старший помощник прокурора Пензенской области по обеспечению собственной безопасности и физической защиты Рустам Абубекеров.

Турнир провели по инициативе прокуратуры Пензенской области и при поддержке регионального правительства и министерства физической культуры и спорта.

«Глядя на таких прекрасных ребят, я понимаю, что будущее России - в надежных руках. Я вам желаю, чтобы вы всегда шли к своим целям, несмотря ни на что, не сдавались, и пусть сегодня победит сильнейший», - обратилась к участникам турнира врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарев.

Первыми на ковер вышли самые юные участники соревнований. Регламент поединка у них такой же, как у борцов постарше, - два периода по две минуты. По накалу страстей схватки тоже не уступали.

Данил Бадандеев из Саратова удачно дебютировал на этом турнире, одержав победу над сильным соперником. 15-летний представитель Пензы Егор Хлебунов выступил в весовой категории «60 килограммов». Для победы важна не только физическая форма, но и правильный настрой.

«Я стараюсь хорошо размяться - это дает душевное спокойствие. И тогда можно хорошо бороться», - рассказал спортсмен.

Соревнования по греко-римской борьбе под патронажем прокуратуры области планируют сделать ежегодными.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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