Пензенец примет участие в Олимпийских играх в Пекине

Пензенский конькобежец Денис Айрапетян включен в основной состав сборной России по шорт-треку, которая примет участие в зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.
Соответствующая информация появилась на официальном сайте Союза конькобежцев России в воскресенье, 12 декабря.
Уточняется, что коллектив был сформирован согласно критериям отбора.
В мужскую сборную, помимо Айрапетяна, вошли Семен Елистратов, Константин Ивлиев и Павел Ситников. Запасные - Владимир Балбеков и Даниил Ейбог.
«Пензенский конькобежец попадал в списки сборной четыре года назад на игры в Южной Корее, но в связи с санкциями против российских атлетов и дисквалификации Олимпийского комитета России выступить не смог», - напомнили в пресс-службе администрации Пензы.
Олимпиада будет проходить с 4 по 20 февраля.
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