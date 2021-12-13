Пензенец примет участие в Олимпийских играх в Пекине

13.12.2021 | 15:48

Пензенский конькобежец Денис Айрапетян включен в основной состав сборной России по шорт-треку, которая примет участие в зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Союза конькобежцев России в воскресенье, 12 декабря.

Уточняется, что коллектив был сформирован согласно критериям отбора.

В мужскую сборную, помимо Айрапетяна, вошли Семен Елистратов, Константин Ивлиев и Павел Ситников. Запасные - Владимир Балбеков и Даниил Ейбог.

«Пензенский конькобежец попадал в списки сборной четыре года назад на игры в Южной Корее, но в связи с санкциями против российских атлетов и дисквалификации Олимпийского комитета России выступить не смог», - напомнили в пресс-службе администрации Пензы.

Олимпиада будет проходить с 4 по 20 февраля.