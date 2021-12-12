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Спорт

Пензенские каратисты привезли из Санкт-Петербурга 5 медалей

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Из Петербурга с победой: на всероссийских соревнованиях пензенские каратисты завоевали пять медалей.

Александр Сисин из Северной столицы привез золотую. По словам спортсмена, самой трудной стала схватка с москвичом: до победы не хватало трех очков.

«Нереально отобрать эти баллы. Но я все продумал, закинул ногу на эти баллы и со счетом 4:2 вышел в финал», - рассказал спортсмен.

Призеры и победители теперь отправятся в тренировочный лагерь. Лучшие спортсмены будут представлять Россию на первенстве Европы в Чехии. Виктория Сологуб тоже в списке претендентов. Уже в январе станут известны имена каратистов национальной команды.

«Волнение есть, потому что это будут мои первые серьезные сборы. Я думаю, что они многое мне дадут. Во-первых, психологически настроиться на эти соревнования и физически тоже», - поделилась Виктория.

Серебряную медаль завоевала Анастасия Потемина. Максим Краснов и Маргарита Мещерякова - бронзовые.

Всего на турнире выступало 27 спортсменов из Пензенской области. Из 53 регионов каратисты заняли шестое общекомандное место.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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