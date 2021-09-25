В Пензе стартовало два первенства области по шахматам

25.09.2021 | 21:30

В спортивной школе № 7 стартовали областные состязания по шахматам. Открыли их самые юные участники - в возрасте до 11 лет.

В массовых соревнованиях объединились два первенства - по быстрым шахматам и блиц. Спортсмены будут бороться за победу в разные дни. Организаторы разделили их на несколько возрастных групп.

«Играют от 5 лет до 17, на быстрые шахматы зарегистрировались 106 человек, на блиц регистрация пока идет, будет примерно 80 человек. В блице - 5 минут на партию каждому участнику, в быстрых шахматах - 15», - уточнила главный судья соревнований Елена Пономарева.

Елена Суслова - педагог дополнительного образования центра детского творчества Кузнецка. На этот турнир она привезла только одного воспитанника, а в целом работает с десятками школьников.

«Шахматы очень хорошо развивают логику, мышление, шахматисты в школе более усидчивы, самостоятельны, у них появляется распорядок дня. Даже если у детей не получается играть, некоторые родители приводят их для того, чтобы они стали собраннее, могли ставить цели, чего-то достигать», - отметила Елена Суслова.

По итогам состязаний некоторым участникам будут присвоены спортивные разряды. В октябре юные пензенские шахматисты примут участие в первенстве Приволжского федерального округа. Соревнования пройдут в Самарской области.