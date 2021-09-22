На Олимпийской аллее собрались любители скандинавской ходьбы

22.09.2021 | 20:30

Как только выглянуло солнце, любители скандинавской ходьбы мигом собрались на Олимпийской аллее на микрофестиваль. Масштабный областной из-за непростой ситуации с распространением коронавируса пока отложили, так что встречаются небольшими группами - до 50 человек.

К дамам почтенных лет присоединились студенты.

«Они вообще молодцы, всем бы в таком возрасте уметь так делать, мы восхищаемся», - рассказала студентка Вероника Носкова.

«Я себя ощущаю лет на 15-20 моложе. В состоянии прийти на зарядку, походить довольно много - 10 тысяч шагов, по крайней мере», - отметила поклонница скандинавской ходьбы Светлана Фомина.

«Иммунитет формируется в основном за счет активного поглощения чистого кислорода, а без активного движения это невозможно», - объяснил руководитель центра скандинавской ходьбы Виктор Полюхин.

«Двумя руками за! Ничего дешевле нет. Палки нам выдавали, так что все - вперед, особенно пенсионеры. Не нужно лениться, самое главное», - подчеркнула поклонница скандинавской ходьбы Татьяна Минаева.

Те, кто за активное долголетие, проведут не одну встречу на свежем воздухе. В разных районах пройдут физкультминутки.