На Олимпийской аллее собрались любители скандинавской ходьбы

Как только выглянуло солнце, любители скандинавской ходьбы мигом собрались на Олимпийской аллее на микрофестиваль. Масштабный областной из-за непростой ситуации с распространением коронавируса пока отложили, так что встречаются небольшими группами - до 50 человек.
К дамам почтенных лет присоединились студенты.
«Они вообще молодцы, всем бы в таком возрасте уметь так делать, мы восхищаемся», - рассказала студентка Вероника Носкова.
«Я себя ощущаю лет на 15-20 моложе. В состоянии прийти на зарядку, походить довольно много - 10 тысяч шагов, по крайней мере», - отметила поклонница скандинавской ходьбы Светлана Фомина.
«Иммунитет формируется в основном за счет активного поглощения чистого кислорода, а без активного движения это невозможно», - объяснил руководитель центра скандинавской ходьбы Виктор Полюхин.
«Двумя руками за! Ничего дешевле нет. Палки нам выдавали, так что все - вперед, особенно пенсионеры. Не нужно лениться, самое главное», - подчеркнула поклонница скандинавской ходьбы Татьяна Минаева.
Те, кто за активное долголетие, проведут не одну встречу на свежем воздухе. В разных районах пройдут физкультминутки.
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