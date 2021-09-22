«Локомотив» проведет домашний матч в рамках Суперкубка Европы

22.09.2021 | 19:49

В субботу, 25 сентября, откроется новая страница в истории сурского регби. Впервые пензенская команда проведет домашний матч в рамках Суперкубка Европы. «Локомотив» встретится с принципиальным соперником - красноярским «Енисеем-СТМ».

«Для нас это вызов, мы впервые участвуем в столь крупных соревнованиях и, так как нам всего лишь четыре года, молодая команда. И вот уже в субботу мы на домашнем стадионе впервые, наверное, в истории примем первый матч Суперкубка Европы», - рассказал генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

Российские коллективы уже провели поединок в рамках Еврокубка в Красноярске, и сибиряки были сильнее - 22:6. Но «железнодорожники» оптимизма не теряют и настраиваются только на победу.

«Получился хороший матч, но мы совершили чуть больше ошибок, поэтому матч не в нашу пользу. Будем стараться 25-го числа обыгрывать в Пензе. Надеюсь, что зрители придут на стадион поддержать нашу команду. Понятно, что есть ряд ограничений, но будем ждать», - отметил главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

Действительно, на матч после продолжительного перерыва будут допущены зрители. Но если для несовершеннолетних вход свободный, то взрослые болельщики должны иметь необходимые документы.

«ПЦР-тест, QR-код, можно также принести справку - тем, кто болел не позднее 6 месяцев, и иметь при себе документ, удостоверяющий личность, потому что будет проверяться все на входе», - предупредил Игорь Бармапов.

25 сентября в 16:30 стартует первый домашний еврокубковый поединок с участием «Локомотива». Главное спортивное событие осени пройдет на стадионе «Первомайский».