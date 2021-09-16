Баскетболистки «Юности» проиграли оренбургской «Надежде»

16.09.2021 | 20:12

Баскетбольный клуб «Юность» начал игры отборочного раунда Кубка России с поражения. Девушки уступили оренбургской «Надежде» - одной из сильнейших команд страны.

Несмотря на разницу в классе, в первой и второй четвертях пензячки отставали всего лишь на несколько очков.

После перерыва чуда не произошло, и разрыв в счете стал увеличиваться. Третья четверть для «Юности» оказалась провальной: спортсменки уступили с разницей в 19 очков. Игроки «Надежды» почувствовали уверенность и в последней четверти добавили в свой актив 10-балльный отрыв. Встреча завершилась со счетом 46:85 не в пользу сурских баскетболисток.

Следующий матч пензенская «Юность» проведет против «Пересвета» из Ростова-на-Дону.