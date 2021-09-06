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Спорт

В Пензу с Паралимпийских игр приехала Мария Латрицкая

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Поздравления принимали участница Паралимпийских игр Мария Латрицкая и ее тренер Галина Долгова. На торжественную церемонию их пригласили в музей спорта Пензенской области. В столице Японии на соревнованиях, которые объединили пловцов с ограниченными возможностями здоровья, девушка заняла четвертое место.

«Наверное, самое сложное было быть морально готовым, потому что ты ощущаешь большую ответственность. И когда такие крупные соревнования, очень сложно справиться со своими внутренними волнениями и переживаниями, морально себя мобилизовать. Это, наверное, то, с чем я не смогла до конца справиться», - пояснила участница Паралимпийских игр Мария Латрицкая.

Она очень плохо видит. В Токио она участвовала в заплыве на дистанции 100 метров брассом.

«Она улучшила свой результат, но пока четвертая. Ничего, будем работать. У нее все есть, чтобы подняться выше», - рассказала заслуженный тренер России по плаванию Галина Долгова.

«За всю историю паралимпийского движения наша пензенская спортсменка впервые участвовала. Мы много прилагали усилий для этого. Получилось, что Маша, спортсменка из Кузнецка, стала первой. Я надеюсь, что это не последняя», - сообщил врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

В ближайшее время в музее спорта области появится новый стенд. Он будет посвящен достижениям Марии Латрицкой.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Кабельский ещё на свободе?

Гость||

А где я должен быть?

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