«Сатурн», один из лучших треков страны, принимает гостей. В Пензе проходит первенство России по велоспорту среди девушек и юношей 15-16 лет. Город уже не в первый раз предоставляет площадку для состязаний.
«Велотреков очень мало. Бетонные остались в Туле (на реконструкции), Ростове и у нас в Пензе», - констатировал президент Федерации велосипедного спорта Пензенской области Сергей Монькин.
Участникам предстоит выступить в четырех дисциплинах: командная и индивидуальная гонки, 200 м сходу и кейрин.
В этом году регион заявил на первенство команду младше по возрасту. 13-14-летних юношей и девушек будут «обкатывать» к соревнованиям следующего сезона.
Егор Вычегжанин занимается велоспортом уже три с половиной года. В этот раз заезд удался не так, как он планировал спортсмен. Но спортсмен не отчаивается: до следующего сезона время на подготовку еще есть.
«Буду силы накапливать, тренироваться. Зимой будем на штангу ходить», - запланировал подросток.
За звание лучшей поборются 13 команд из разных регионов страны.
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В Пензе трековый велоспорт разве не умер еще?