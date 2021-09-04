04.09.2021 | 21:30

«Сатурн», один из лучших треков страны, принимает гостей. В Пензе проходит первенство России по велоспорту среди девушек и юношей 15-16 лет. Город уже не в первый раз предоставляет площадку для состязаний.

«Велотреков очень мало. Бетонные остались в Туле (на реконструкции), Ростове и у нас в Пензе», - констатировал президент Федерации велосипедного спорта Пензенской области Сергей Монькин.

Участникам предстоит выступить в четырех дисциплинах: командная и индивидуальная гонки, 200 м сходу и кейрин.

В этом году регион заявил на первенство команду младше по возрасту. 13-14-летних юношей и девушек будут «обкатывать» к соревнованиям следующего сезона.

Егор Вычегжанин занимается велоспортом уже три с половиной года. В этот раз заезд удался не так, как он планировал спортсмен. Но спортсмен не отчаивается: до следующего сезона время на подготовку еще есть.

«Буду силы накапливать, тренироваться. Зимой будем на штангу ходить», - запланировал подросток.

За звание лучшей поборются 13 команд из разных регионов страны.