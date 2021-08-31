В Пензу приехала олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк

31.08.2021 | 19:27

Во дворце спортивных единоборств «Воейков» двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк оказалась впервые.

«Это наш музей спорта Пензенской области, и всех олимпийцев, которые возвращались, мы сюда приглашали», - рассказал ей врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Анастасия Близнюк - единственная в мире гимнастка-«художница», которая завоевала медали на трех Олимпиадах подряд: золото в Лондоне и в Рио-де-Жанейро, а на последних Играх в Токио - серебро.

В Японии российская команда была на голову выше своих соперниц, однако судейство оказалось предвзятым и не в ее пользу. Но главный тренер сборной Ирина Винер оценила выступление своих подопечных по достоинству.

«Похвалила, сказала, что мы герои, что мы выстояли в этой борьбе, которая была нелегкой. После Дины, после Арины она сразу знала, что нас будут «убивать», и думала, что, скорее всего, мы даже на пьедестале не окажемся. Но мы сделали все и, к счастью, остались на втором месте», - пояснила заслуженный мастер спорта России Анастасия Близнюк.

Вероятно, уже через два месяца Анастасия Близнюк вновь отправится в Японию, где будет проходить чемпионат мира по художественной гимнастике.

10 сентября выдающаяся спортсменка приглашена на встречу с Президентом РФ Владимиром Путиным.