В Пензу приехала президент Федерации лыжных гонок России

30.08.2021 | 19:13

В Пензу приехала легенда отечественного спорта Елена Вяльбе - президент Федерации лыжных гонок России. В училище олимпийского резерва она встретилась со своими коллегами.

«Елена Валерьевна в первый раз у нас в Пензенской области. Я думаю, что все вопросы вы сегодня зададите и получите квалифицированный ответ», - сообщил врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Вяльбе - трехкратная олимпийская чемпионка. Лыжами начинала заниматься в Магадане. Расцвет ее карьеры пришелся на конец 80-х и 90-е годы прошлого века.

В городе на Суре известная спортсменка мало говорила о себе, больше отвечала на вопросы. Например, пензенского тренера интересовало, продолжит ли федерация лыжных гонок страны сотрудничать с иностранными специалистами.

«Результат работы специалистов - это результат спортсменов. Если в его группе будет результат и будет его желание продолжить работу, значит, он может рассматриваться как тренер», - подчеркнула президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Гостья прокомментировала строительство современного лыжного стадиона в областном центре. О его возведении речь шла на встрече Елены Валерьевны с главой региона.

«Сначала надо пережить пандемию, которая, к сожалению, все средства выводит совсем в другие русла, но тем не менее понимание это есть. Я думаю, это уже маленький шаг к тому, чтобы дальше водичка точила этот камень», - отметила Елена Вяльбе.

В рамках ее делового визита было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и федерацией лыжных гонок страны.