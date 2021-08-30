Спорт

В Пензу приехала президент Федерации лыжных гонок России

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В Пензу приехала легенда отечественного спорта Елена Вяльбе - президент Федерации лыжных гонок России. В училище олимпийского резерва она встретилась со своими коллегами.

«Елена Валерьевна в первый раз у нас в Пензенской области. Я думаю, что все вопросы вы сегодня зададите и получите квалифицированный ответ», - сообщил врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Вяльбе - трехкратная олимпийская чемпионка. Лыжами начинала заниматься в Магадане. Расцвет ее карьеры пришелся на конец 80-х и 90-е годы прошлого века.

В городе на Суре известная спортсменка мало говорила о себе, больше отвечала на вопросы. Например, пензенского тренера интересовало, продолжит ли федерация лыжных гонок страны сотрудничать с иностранными специалистами.

«Результат работы специалистов - это результат спортсменов. Если в его группе будет результат и будет его желание продолжить работу, значит, он может рассматриваться как тренер», - подчеркнула президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Гостья прокомментировала строительство современного лыжного стадиона в областном центре. О его возведении речь шла на встрече Елены Валерьевны с главой региона.

«Сначала надо пережить пандемию, которая, к сожалению, все средства выводит совсем в другие русла, но тем не менее понимание это есть. Я думаю, это уже маленький шаг к тому, чтобы дальше водичка точила этот камень», - отметила Елена Вяльбе.

В рамках ее делового визита было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и федерацией лыжных гонок страны.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

это уже маленький шаг к тому, чтобы дальше водичка точила этот камень»,
Елена Валерьевна, у нас тут есть такие пилы по камню...

Гость||

Она агитировать приехала или как?

Гость||

Гость писал(a):

Она агитировать приехала или как?
Естественно или вы правда думали она сюда приехала по основному профилю?)

Имя: Гость
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