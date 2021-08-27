Пензенские лучники устроили марафон «До свидания, лето!»

27.08.2021 | 20:04

Три месяца в экспериментальном режиме работала летняя школа стрельбы из лука. И тест был пройден весьма успешно. Чтобы закрепить свои результаты и навыки, ученики решили попрощаться с теплым временем года, устроив двухдневный марафон «До свидания, лето!».

«У нас идет отторжение всяких помещений, тепличных условий. Мы здесь стреляем всепогодно и всесезонно», - рассказал руководитель стрелкового клуба «Лукотерапия» Николай Сериков.

Стрелять из лука не так просто, как кажется. Андрей Вокуев занимается в клубе пять лет. Для него уже привычно натягивать тетиву до упора, и тренировочный лук он давно сменил на настоящий.

«Чтобы закалять дух здоровья, выйти из зоны комфорта. С каждым годом, с каждым выстрелом мастерство растет, и я от 20-килограммового лука дошел до 40-килограмового», - сообщил Андрей Вокуев.

В течение двух дней около 70 участников клуба будут стрелять и наслаждаться уходящим летом.