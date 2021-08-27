Сетевое издание|18+|Пятница|27 авг 2021|21:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Спорт

Пензенские лучники устроили марафон «До свидания, лето!»

Печать

Три месяца в экспериментальном режиме работала летняя школа стрельбы из лука. И тест был пройден весьма успешно. Чтобы закрепить свои результаты и навыки, ученики решили попрощаться с теплым временем года, устроив двухдневный марафон «До свидания, лето!».

«У нас идет отторжение всяких помещений, тепличных условий. Мы здесь стреляем всепогодно и всесезонно», - рассказал руководитель стрелкового клуба «Лукотерапия» Николай Сериков.

Стрелять из лука не так просто, как кажется. Андрей Вокуев занимается в клубе пять лет. Для него уже привычно натягивать тетиву до упора, и тренировочный лук он давно сменил на настоящий.

«Чтобы закалять дух здоровья, выйти из зоны комфорта. С каждым годом, с каждым выстрелом мастерство растет, и я от 20-килограммового лука дошел до 40-килограмового», - сообщил Андрей Вокуев.

В течение двух дней около 70 участников клуба будут стрелять и наслаждаться уходящим летом.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте