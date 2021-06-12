В Пензе стартовала суточная легкоатлетическая эстафета

12.06.2021 | 21:00

Если в прошлом году бежали от COVID-19, то в этом - чтобы его прогнать. На протяжении 24 часов спортсмены будут нарезать круги по Олимпийской аллее. Каждый возьмет дистанцию по силам: 4 или 8 километров, а кто-то в состоянии одолеть и 20.

«Составлен план на каждого бегуна: когда он будет стартовать, в каком темпе намерен бежать. Соответственно, следующие пары бегунов знают, когда уже им нужно приходить и стартовать. То есть у нас закрыты и день, и вечер, и ночь. Есть специальная группа ребят и девушек, которые предпочитают бегать именно ночью, когда на аллее никого нет, тихо», - пояснил организатор суточной эстафеты Вячеслав Кубис.

С каждым годом количество желающих принять участие в этой легкоатлетической акции растет. Сначала было 30 бегунов, в 2020-м - 66, в этот раз заявки подали 80. 11 человек приехали из Мордовии.

«Всем министерством мы видим задачей развитие не только спорта высших достижений, но и любительского, массового», - сообщил заместитель министра спорта и молодежной политики Республики Мордовия Андрей Соломкин.

Самые первые участники эстафеты получили сладкие призы.