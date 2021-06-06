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Спорт

В Пензе прошел межрегиональный турнир «Сурские клинки»

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Технику не обманешь. С помощью электроники определяют победителей поединков. В ФОКе «Виктория» проходит межрегиональный турнир «Сурские клинки».

Сабли скрестили представители 10 областей. Хозяева соревнований показали неплохие результаты в личном зачете. Пензенские фехтовальщики завоевали три бронзовые награды. На нижнюю ступень пьедестала почета поднялись Максим Бурмистров и Савелий Никишин.

«Я думаю подняться выше. Бой был достаточно равный, я проиграл 10:12. Мальчик шестого года, а я сам восьмого. Думаю, хороший результат», - отметил участник турнира Савелий Никишин.

Сабля - единственный вид спортивного фехтования, в котором наносятся рубящие удары. Очко присуждается за попадание в туловище.

На первый взгляд, ничего сложного. Однако в фехтовании, так же как и в шахматах, приходится думать, просчитывать комбинации, следить за каждым шагом соперника. Во второй соревновательный день люди в масках выявляли сильнейших в командном первенстве.

«Фехтуют три человека, один запасной. Фехтуют на 36 ударов. Тому, кто не знаком с фехтованием, может быть интересно. Но очень сложно разобраться, откуда удар, почему так дают, и так далее», - рассказал главный судья соревнований Андрей Коршунов.

Пензенский турнир год от года расширяет географию. Все больше регионов заявляются на соревнования, которые дают возможность юным спортсменам проверить свои силы перед всероссийскими состязаниями.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Больные люди. Запретить шпаги надо. Добра от них не жди.

Гость||

Вы не ждите, Вам добра и от здоровых не стоит ждать.

Гость||

Больные люди, оставояющие такие комментарии. Во-первых, не шпага, а сабля, а во-вторых, все спортсмены в защитной экипировке, а в-третьих, это куда лучше, чем пить пиво на лавочках. А фехтование - это и интеллектуальный вид спорта и физический. Браво нашим спортсменам и их тренерам!

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