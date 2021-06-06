В Пензе прошел межрегиональный турнир «Сурские клинки»

06.06.2021 | 17:55

Технику не обманешь. С помощью электроники определяют победителей поединков. В ФОКе «Виктория» проходит межрегиональный турнир «Сурские клинки».

Сабли скрестили представители 10 областей. Хозяева соревнований показали неплохие результаты в личном зачете. Пензенские фехтовальщики завоевали три бронзовые награды. На нижнюю ступень пьедестала почета поднялись Максим Бурмистров и Савелий Никишин.

«Я думаю подняться выше. Бой был достаточно равный, я проиграл 10:12. Мальчик шестого года, а я сам восьмого. Думаю, хороший результат», - отметил участник турнира Савелий Никишин.

Сабля - единственный вид спортивного фехтования, в котором наносятся рубящие удары. Очко присуждается за попадание в туловище.

На первый взгляд, ничего сложного. Однако в фехтовании, так же как и в шахматах, приходится думать, просчитывать комбинации, следить за каждым шагом соперника. Во второй соревновательный день люди в масках выявляли сильнейших в командном первенстве.

«Фехтуют три человека, один запасной. Фехтуют на 36 ударов. Тому, кто не знаком с фехтованием, может быть интересно. Но очень сложно разобраться, откуда удар, почему так дают, и так далее», - рассказал главный судья соревнований Андрей Коршунов.

Пензенский турнир год от года расширяет географию. Все больше регионов заявляются на соревнования, которые дают возможность юным спортсменам проверить свои силы перед всероссийскими состязаниями.