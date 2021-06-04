Спорт

Под Константиновкой завершились игры «Мастер-оружейник»

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В непростых погодных условиях прошел заключительный этап всероссийских армейских игр «Мастер-оружейник - 2021». Однако дождь и сильный ветер не помешали хозяевам соревнований - команде Пензенского артиллерийского инженерного института - блестяще преодолеть комплексную эстафету.

Самый зрелищный вид программы включает в себя сборку и разборку автомата, пулемета, гранатомета, пистолета, зенитной установки, гаубицы, боевой машины с последующим испытанием орудий на стрельбище и на точке старта.

В 2021-м в мужских играх приняло участие 11 армейских дружин из всех военных округов, а также росгвардейцы, десантники. Кроме того, три сборные (ПГУ, Сибирского университета и ДОСААФ) выступили вне конкурса.

Судьи «Мастера-оружейника» (по одному представителю от каждой команды) наблюдали за происходящим из штаба. Увидеть все до мелочей им помогали десятки камер, расположенных на полигоне.

По итогам нескольких соревновательных дней пензенские артиллеристы вновь стали лучшими в стране. Они заслужили право представлять Россию на международных армейских играх, которые в конце лета пройдут в Иране.

«Задания будут немножко другие, потому что будем выступать на вооружении исламской республики. Там отличие будет в стрелковом оружие, не будет гранатомета и вместо нашего пистолета Макарова - пистолет Parabellum», - пояснил главный судья соревнований Михаил Филатов.

По его словам, уровень выступления команд, участвующих в соревнованиях под Константиновкой, с каждым годом растет. В 2021-м время прохождения этапов и количество ошибок значительно сократились по сравнению с прошлыми играми.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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