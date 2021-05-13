В Пензе стартовало первенство России по плаванию

13.05.2021 | 20:13

Во дворе спорта «Сура» стартовало первенство России среди юниоров. На соревнования такого уровня в Пензу приехала 71 одна команда из 64 регионов - более 780 участников.

«4 мастера спорта международного класса, мастера спорта - где-то 300 человек, остальные - кандидаты в мастера спорта. Все регионы у нас поделены на три группы: 1-я группа - состав команды 2×30, 2-я группа - команда из 15 человек, 3-я группа - в команде 5 человек. Пензенская область во 2-й группе находится - у нас выступает 15 человек», - сообщил главный судья соревнований Владимир Тюканкин.

До 17 мая на водных дорожках «Суры» спортсмены будут показывать результаты, устанавливать личные рекорды. В программе соревнований - все виды дисциплин.

«Задача перед нашей командой - переход в 1-ю группу из 2-й. Для этого спортсмены должны как можно больше на всех дистанциях войти в рейтинг 30 сильнейших. Надеемся, с этой задачей они справятся и поддержат нашего лидера Константина Кириллова», - отметила старший тренер сборной команды Пензенской области Ольга Суркова.

На первенстве страны юниоры разыграют 42 комплекта наград.