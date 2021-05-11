Спорт

Пензенцы заняли IV место на фестивале адаптивного хоккея

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Совсем немного не хватило пензенской команде «Крылья мечты», чтобы попасть в тройку лучших на всероссийском фестивале по адаптивному хоккею в Нижнем Новгороде.

«Первую игру мы проиграли - 1:2, а вторую выиграли - 2:1, третью выиграли - 3:0 и фактически заняли второе место в подгруппе, вышли на игру за бронзовые медали. В целом результат отличный с учетом того, что в первый раз, а дети катаются 4-5 месяцев», - рассказал тренер команды «Крылья мечты» Илья Жуков.

Артем Зацепин вспомнил, какие эмоции испытал на соревнованиях в Нижнем Новгороде.

«В основном положительные. Много команд, много борьбы, игр много. Я думаю, спорт - вещь справедливая: побеждает всегда сильнейший», - отметил капитан команды.

«Крылья мечты», созданные в ноябре 2020 года, стали первой в истории региона сборной по следж-хоккею. С нее началось развитие этого вида спорта в Пензе.

«Изначально были ребятишки из «Квартала Луи», затем городские начали подтягиваться. Берем всех», - пояснил Илья Жуков.

Очередной турнир состоится в конце мая. Команда отправится покорять Саратов.

Источник — ТРК «Наш дом», Илья Шереметьев
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