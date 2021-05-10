Пензенцы устроили забеги вокруг памятника Победы

10.05.2021 | 19:01

Александр Третьяков работает учителем физкультуры в школе № 74. Вести спортивный образ жизни положено по должности, поэтому в ряды участников «Забега Победы» он записался одним из первых.

«У нас традиционно проводилась легкоатлетическая эстафета среди школьников. В этом году не получилось, поэтому ребята организовали такой забег», - рассказал Александр Третьяков.

Победителей в испытании не было - каждый получил медаль и памятные сувениры. Предлагались две разные дистанции: три и пять километров. Количество кругов считал специальный датчик, закрепленный на пальце каждого спортсмена. Почти 100 человек одновременно сорвались с места.

Заместитель министра спорта Мордовии Андрей Соломкин подготовился к старту на пять километров.

«Мы решили группой своего бегового клуба приехать сюда, посмотреть. Мы уже подружились с беговыми клубами Пензенской области», - отметил он.

Соревнования объединили как любителей, так и тех, кто занимается легкой атлетикой профессионально. Николай Ларин на дистанции в три километра финишировал первым, показав отличное время.

«Эмоции классные, атмосфера, погода что надо, для бега как раз. Получилось, что мы два дня назад вернулись с предыдущих соревнований, по триатлону, и сейчас форма хорошая. Поэтому встал, пробежал, хорошо бежалось», - сообщил победитель забега.

В Пензе впервые спортсмены пробежали вокруг памятника Победы. Акция привлекла большое количество легкоатлетов, поэтому организаторы планируют провести соревнования и в следующем году.