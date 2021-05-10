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Спорт

Пензенцы устроили забеги вокруг памятника Победы

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Александр Третьяков работает учителем физкультуры в школе № 74. Вести спортивный образ жизни положено по должности, поэтому в ряды участников «Забега Победы» он записался одним из первых.

«У нас традиционно проводилась легкоатлетическая эстафета среди школьников. В этом году не получилось, поэтому ребята организовали такой забег», - рассказал Александр Третьяков.

Победителей в испытании не было - каждый получил медаль и памятные сувениры. Предлагались две разные дистанции: три и пять километров. Количество кругов считал специальный датчик, закрепленный на пальце каждого спортсмена. Почти 100 человек одновременно сорвались с места.

Заместитель министра спорта Мордовии Андрей Соломкин подготовился к старту на пять километров.

«Мы решили группой своего бегового клуба приехать сюда, посмотреть. Мы уже подружились с беговыми клубами Пензенской области», - отметил он.

Соревнования объединили как любителей, так и тех, кто занимается легкой атлетикой профессионально. Николай Ларин на дистанции в три километра финишировал первым, показав отличное время.

«Эмоции классные, атмосфера, погода что надо, для бега как раз. Получилось, что мы два дня назад вернулись с предыдущих соревнований, по триатлону, и сейчас форма хорошая. Поэтому встал, пробежал, хорошо бежалось», - сообщил победитель забега.

В Пензе впервые спортсмены пробежали вокруг памятника Победы. Акция привлекла большое количество легкоатлетов, поэтому организаторы планируют провести соревнования и в следующем году.

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Бесовщина какая то. Для детей кататься на санках запрещено,а бегать в трусах вокруг памятника это нормально.

Гость||

Внимание открыт доcтуп к базе дeвoк кoторыe любят сeкc и дaют без дeнег и pазговоpов. Зачем тpатить деньги на шлюx или уламывать на ceкс, еcли здесь дaют, пользуйcя пoка беcплатнo ----- http://bit.do/devbaz

Имя: Гость
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