Спорт

Пензенский клуб лучников организовал тренировочные стрельбы

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Настоящие Робин Гуды собрались на тренировочной площадке клуба «Лукотерапия» в Пензе. Виктория Кулишова впервые попробовала себя в роли лучницы.

«Очень интересно, забавно и... грязненько», - констатировала участница стрельб.

Изначально клуб сформировали для помощи людям, страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

«Взяли на себя и вторую социальную задачу - общение людей как основа взаимоотношений», - пояснил руководитель стрельб Николай Сериков.

Лук - универсальное оружие, он применялся практически во всех войнах, даже во время Великой Отечественной - есть задокументированный факт.

«Одну из «катюш» не удалось подорвать, она осталась на оккупированной территории. Тогда был сформирован специальный отряд для подрыва этой установки, и в его состав вошел лучник», - рассказал Николай Сериков.

Людмила Тищенко поделилась впечатлениями от стрельбы на свежем воздухе.

«Адреналин, очень весело, небольшой мандраж. Обязательно придем еще раз», - пообещала она.

Источник — ТРК «Наш дом», Илья Шереметьев
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Гость||

Для понимания: Репортаж сделан не на тренировке.

Это стрелковый флешмоб "Стрелы Победы", проводимый Клубом ежегоднов в день, когда подписанием акта о безоговорочной капитуляции Германии, была поставлена последняя точка в Великой Отечественной войне, 8 мая.

Посвяшен он Памяти героев Великой Отечественной.

Гость||

Озвученный факт - вполне реальные события Великой Отечественной войны, связанные со стрельбой из лука и историей БМ-13 – знаменитых «Катюш»…

Германия вела активную охоту за русским «чудо-оружием». Гитлер требовал как можно скорее оснастить свою армию подобными «автоматическими многоствольными огнеметными пушками». Между тем, экипажи «Катюш» заранее минировали пусковые установки зарядами тротила и подрывали их в случае отступление, не допуская захвата сверхсекретного оружия врагом. Однако в отдельных случаях пусковые установки, и даже сами реактивные снаряды оставались в глубоком тылу…

Тут то и пришло время, наряду с другими, вспомнить древнее стрелковое оружие. В составе особого отряда для подрыва одной из потерянных установок, за линией фронта действовал… лучник! Мы до сих пор не знаем, кто он (или она) был, но сам этот эпизод минувшей войны, не смотря на «строгий гриф» стал не только известен, но и лег в основу фильмов: «Отряд особого назначения» (1978) и «Привет от«Катюши» (2012)…

Причем, в первом фильме это лучнмк, во втором - девушка лучница.

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