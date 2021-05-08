Пензенский клуб лучников организовал тренировочные стрельбы

Настоящие Робин Гуды собрались на тренировочной площадке клуба «Лукотерапия» в Пензе. Виктория Кулишова впервые попробовала себя в роли лучницы.
«Очень интересно, забавно и... грязненько», - констатировала участница стрельб.
Изначально клуб сформировали для помощи людям, страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
«Взяли на себя и вторую социальную задачу - общение людей как основа взаимоотношений», - пояснил руководитель стрельб Николай Сериков.
Лук - универсальное оружие, он применялся практически во всех войнах, даже во время Великой Отечественной - есть задокументированный факт.
«Одну из «катюш» не удалось подорвать, она осталась на оккупированной территории. Тогда был сформирован специальный отряд для подрыва этой установки, и в его состав вошел лучник», - рассказал Николай Сериков.
Людмила Тищенко поделилась впечатлениями от стрельбы на свежем воздухе.
«Адреналин, очень весело, небольшой мандраж. Обязательно придем еще раз», - пообещала она.
Для понимания: Репортаж сделан не на тренировке.
Это стрелковый флешмоб "Стрелы Победы", проводимый Клубом ежегоднов в день, когда подписанием акта о безоговорочной капитуляции Германии, была поставлена последняя точка в Великой Отечественной войне, 8 мая.
Посвяшен он Памяти героев Великой Отечественной.