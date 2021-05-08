Пензенский клуб лучников организовал тренировочные стрельбы

08.05.2021 | 20:00

Настоящие Робин Гуды собрались на тренировочной площадке клуба «Лукотерапия» в Пензе. Виктория Кулишова впервые попробовала себя в роли лучницы.

«Очень интересно, забавно и... грязненько», - констатировала участница стрельб.

Изначально клуб сформировали для помощи людям, страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

«Взяли на себя и вторую социальную задачу - общение людей как основа взаимоотношений», - пояснил руководитель стрельб Николай Сериков.

Лук - универсальное оружие, он применялся практически во всех войнах, даже во время Великой Отечественной - есть задокументированный факт.

«Одну из «катюш» не удалось подорвать, она осталась на оккупированной территории. Тогда был сформирован специальный отряд для подрыва этой установки, и в его состав вошел лучник», - рассказал Николай Сериков.

Людмила Тищенко поделилась впечатлениями от стрельбы на свежем воздухе.

«Адреналин, очень весело, небольшой мандраж. Обязательно придем еще раз», - пообещала она.