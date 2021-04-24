Спорт

В Пензе проходят одновременно два турнира по сетокан

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Более 300 человек вступили в борьбу в спортивной дисциплине сетокан на межрегиональных соревнованиях и первенстве Пензенской области во дворце единоборств «Воейков».

«Подводим итоги учебного года, впереди у нас - летние сборы. присвоение спортивных разрядов, формирование сборной Пензенской области для участия во всероссийских соревнованиях», - сообщил президент Федерации восточного боевого единоборства Пензенской области Алексей Елисеев.

Каратисты выступают в четырех подгруппах в ката и кумите в личном и командном зачетах. Ближе к финалу на ковер выйдут ветераны в возрастной категории 40+. Пока что свое мастерство показывают юниоры.

На межрегиональные соревнования приехали представители Московской, Тамбовской и Саратовской областей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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penzainform.ru||

Более 300 человек вступили в борьбу в спортивной дисциплине сетокан на межрегиональных соревнованиях и первенстве Пензенской области во дворце единоборств «Воейков».

«Подводим итоги учебного года, впереди у нас - летние сборы. присвоение спортивных разрядов, формирование сборной Пензенской области для участия во всероссийских соревнованиях», - сообщил президент Федерации восточного боевого единоборства Пензенской области Алексей Елисеев.

{PHOTO:2}

Каратисты выступают в четырех подгруппах в ката и кумите в личном и командном зачетах. Ближе к финалу на ковер выйдут ветераны в возрастной категории 40+. Пока что свое мастерство показывают юниоры.

{PHOTO:3}

На межрегиональные соревнования приехали представители Московской, Тамбовской и Саратовской областей.

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