Сетевое издание|18+|Суббота|17 апр 2021|22:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |

Спорт

В Пензе провели первенство по настольному теннису

Печать

Первенство по настольному теннису среди ветеранов собрало участников со всей области, но, по словам организаторов, раньше спортсменов было больше. Причина - коронавирус.

«В прошлом году в конце января мы мы проводили открытое первенство, к нам приезжали теннисисты из других регионов. В этом году с учетом всех обстоятельств мы приняли решение провести пока только среди ветеранов Пензенской области», - пояснил президент межнациональной ассоциации любителей и профессионалов настольного тенниса Сергей Декуров.

В турнире принимают участие те, кому за 40. При этом мужчины разделены на три возрастные группы: до 49 лет, до 59, от 60 и старше, - а женщины собраны в одну категорию, потому что спортсменок всего четверо.

Победила Светлана Доронина из Пачелмы.

«Я была самой молодой участницей, поэтому у меня и физическая подготовка получше. Одна соперница была посильнее, но я ее одолела», - отметила теннисистка.

Всего в соревновании участвовали 27 человек. Они боролись за грамоты, медали и сладости от спонсора.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте