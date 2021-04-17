В Пензе провели первенство по настольному теннису

17.04.2021 | 21:45

Первенство по настольному теннису среди ветеранов собрало участников со всей области, но, по словам организаторов, раньше спортсменов было больше. Причина - коронавирус.

«В прошлом году в конце января мы мы проводили открытое первенство, к нам приезжали теннисисты из других регионов. В этом году с учетом всех обстоятельств мы приняли решение провести пока только среди ветеранов Пензенской области», - пояснил президент межнациональной ассоциации любителей и профессионалов настольного тенниса Сергей Декуров.

В турнире принимают участие те, кому за 40. При этом мужчины разделены на три возрастные группы: до 49 лет, до 59, от 60 и старше, - а женщины собраны в одну категорию, потому что спортсменок всего четверо.

Победила Светлана Доронина из Пачелмы.

«Я была самой молодой участницей, поэтому у меня и физическая подготовка получше. Одна соперница была посильнее, но я ее одолела», - отметила теннисистка.

Всего в соревновании участвовали 27 человек. Они боролись за грамоты, медали и сладости от спонсора.