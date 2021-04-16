В Пензе стартовали крупные соревнования по регби

16.04.2021 | 19:53

Серьезная борьба развернулась за овальный мяч. В городе стартовало первенство Приволжского федерального округа по регби-7 и классической версии этой игры.

Матвей Сизов выступает за пензенскую команду, где собраны спортсмены 2005 года рождения. На домашнем турнире юные «железнодорожники» не оставили шансов гостям из Йошкар-Олы.

«Такой, я бы сказал, середнячок. Команда хорошая, побороться может. Матч прошел хорошо, не все по плану, но выиграли 53:0», - рассказал игрок РК «Локомотив-2005».

«По классическому регби мы надеемся на первые два места, которые дают право играть на первенстве России. Оно будет проводиться в Пензе (1 и 2 августа), хотелось бы два места забронировать под себя», - сообщил главный судья соревнований Андрей Бачурин.

Всего на соревнования заявлено 14 команд из Пензенской области и соседних регионов. Следом на искусственный газон «Первомайского» выйдут регбисты помладше.

«2008-2009 год рождения - у них будет проходить кубок памяти тренера Дин-Ислямова, будут разыгрывать поперек поля. И в последний день самые маленькие тоже играют поперек, 2010-2011 год рождения», - отметил Андрей Бачурин.

Среди спортсменов этого возраста победители определятся в воскресенье.