Спорт

Регбисты «Локомотива» готовятся к полуфинальным играм

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Клуб «Локомотив» после завоевания серебряных наград чемпионата России по регби-7 нацелился на борьбу за медали в классической разновидности игры. Пензенцы победили в регулярном чемпионате, поэтому сразу попали в полуфинал плей-офф. Осталось не так много времени, чтобы форсировать подготовку к решающим баталиям.

«У нас есть ровно три недели, чтобы стать сильнее и подготовить тех игроков, которые еще не до конца в форме, чтобы они смогли 1 мая продемонстрировать свои качества», - отметил главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

Соперника по полуфиналу «железнодорожники» пока не знают, зато есть точное расписание матчей. Календарь по-настоящему праздничный. В День Весны и Труда «Локомотив» сыграет на выезде (скорее всего, в Монине или Новокузнецке), а 9 мая в 17:00 проведет повторную встречу на родной арене.

«Погода нам помогла, мы уже вышли на тренировочное поле. Надеемся, что стадион «Первомайский» тоже скоро взойдет и будет хорошая поляна, на которой мы сможем готовиться к полуфиналу», - сообщил генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

Те временем менеджмент клуба продлевает контракты с игроками. Соглашения уже были заключены с Андреем Карзановым и Валерием Хлутковым, а также с легионерами Никой Цирекидзе, Джеймсом Дауном и Руди ван Ройеном.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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