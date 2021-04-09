В Пензе школьники посостязались в преодолении препятствий

09.04.2021 | 19:18

Если полоса препятствий дается с трудом, советы тренера - как никогда кстати. На базе областной станции юных туристов имени Татьяны Мартыненко прошли состязания среди ребят из Пензы и районов. Приехали и гости из Оренбурга. Более 200 участников преодолевали пешеходные дистанции.

«Происходит имитация - отработка преодоления естественных препятствий, когда ребятишки находятся в походе в естественных природных условиях», - отметил директор областной станции юных туристов им. Т. Т. Мартыненко Павел Зелепугин.

«Два класса дистанций - для начинающих спортсменов и для спортсменов более высокого уровня. На первенстве области будет отбираться сборная команда Пензенской области на Туриаду-2021, которая пройдет в городе Хвалынске», - сообщил главный судья соревнований Дмитрий Коновалов.

Туда делегируют тех, кто покажет лучшие результаты на состязаниях. Общий уровень подготовки участников хороший, отметили судьи. Зимой дети тренировались в залах.

Пока одни стартовали, другие уже выходили на финишную прямую.

«Немного ноги не туда полетели, но, в принципе, пробежать можно», - участник соревнований Алексей Куштым (г. Оренбург).

В прошлом году из-за непростой ситуации с распространением коронавируса многие экспедиции, к которым дети готовились, пришлось отложить. В 2021-м упущенное планируют наверстать и отправиться в походы.