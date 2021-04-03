Спорт

Пензенцы меряются силами на спортивном мультифестивале

Печать

В Пензе открылся спортивный мультифестиваль «Сурская крепость - 3».

«Турнир впервые проходит в таком формате, чтобы на два дня. То, что мы проводили раньше, шло в один день: качалка, армрестлинг, пауэрлифтинг и MMA - все было параллельно. А теперь мы масштабируемся, развиваем спорт в любимом городе», - рассказал организатор мероприятия Сергей Чугуров.

В первый день фестиваля стартовал открытый турнир по универсальной борьбе. В этом виде соревнуются 150 участников.

«Всем спортсменам рано или поздно охота применить свои навыки, попробовать себя где-то. Этот любительский турнир проходит как раз именно для того, чтобы ребята могли помериться силами. Для тренеров он тоже необходим, чтобы они посмотрели свои слабые стороны, где спортсменам нужно доработать. Эти соревнования не отборочные, поэтому здесь может принять участие каждый», - пояснил президент Федерации ММА Пензенской области Юрий Разоренов.

Во второй день фестиваля состоятся соревнования по пауэрлифтингу, панна-футболу (разновидность уличного), кроссфиту и армрестлингу. Всего за награды турнира будут бороться около 400 спортсменов.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте