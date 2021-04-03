Пензенцы меряются силами на спортивном мультифестивале

03.04.2021 | 21:00

В Пензе открылся спортивный мультифестиваль «Сурская крепость - 3».

«Турнир впервые проходит в таком формате, чтобы на два дня. То, что мы проводили раньше, шло в один день: качалка, армрестлинг, пауэрлифтинг и MMA - все было параллельно. А теперь мы масштабируемся, развиваем спорт в любимом городе», - рассказал организатор мероприятия Сергей Чугуров.

В первый день фестиваля стартовал открытый турнир по универсальной борьбе. В этом виде соревнуются 150 участников.

«Всем спортсменам рано или поздно охота применить свои навыки, попробовать себя где-то. Этот любительский турнир проходит как раз именно для того, чтобы ребята могли помериться силами. Для тренеров он тоже необходим, чтобы они посмотрели свои слабые стороны, где спортсменам нужно доработать. Эти соревнования не отборочные, поэтому здесь может принять участие каждый», - пояснил президент Федерации ММА Пензенской области Юрий Разоренов.

Во второй день фестиваля состоятся соревнования по пауэрлифтингу, панна-футболу (разновидность уличного), кроссфиту и армрестлингу. Всего за награды турнира будут бороться около 400 спортсменов.