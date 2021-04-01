Пензенцы победили в чемпионате Поволжья по мини-футболу

01.04.2021 | 20:15

Студенты аграрного университета выиграли чемпионат по мини-футболу Второй лиги Поволжья, не выходя на площадку. Турнир держал в напряжении болельщиков до последней секунды. За медали сражались три коллектива: «АМ-СШ-8», «Нижний Ломов» и сборная ПГАУ.

Ахунцы могли взять золото досрочно, но не сумели одолеть воспитанников спортшколы. Их судьба зависела от очного поединка главных конкурентов. Пензенцам надо было побеждать ломовцев, и поначалу все получалось - они повели в счете (2:0). Но зелено-черные вернулись в игру, забив в начале второго тайма три гола подряд.

«Самое главное - что у команды есть характер. Выиграть и проиграть можно по-разному. Самое главное - сражаться до последней минуты», - отметил главный тренер ФК «Нижний Ломов» Александр Подборонов.

Перестрелка продолжилась, мячи влетали по очереди в ворота каждого из соперников, и финальная сирена зафиксировала трудную победу команды из Нижнего Ломова - 5:4. Этот результат позволил сборной ПГАУ занять первое место в таблице.

«Очень много эмоций. Про себя кричал и болел. Все друзья, но нам нужна была победа «Ломова», - рассказал игрок сборной ПГАУ Максим Иванов.

Футболисты из районного центра завоевали серебро, уступив только по дополнительным показателям. Бронза - у спортшколы № 8.