В Пензе стартовал турнир по спортивной аэробике

31.03.2021 | 19:43

В Пензе стартовал межрегиональный турнир по спортивной аэробике «Сурские звездочки».

За легким исполнением элементов скрывается титанический труд. Выступление длиной в несколько минут отрабатывается на протяжении долгих месяцев. Все - ради того, чтобы подняться на пьедестал почета.

«Спортивная аэробика - это синтез спортивной гимнастики, художественной гимнастики, акробатики, хореографии. В возрастной группе 6-8 лет - четыре обязательных элемента, два элемента по выбору», - рассказала вице-президент Федерации спортивной аэробики Пензенской области Елена Тришина.

Спортсмены двух возрастных категорий выступают в индивидуальном, парном и командном зачетах. Александра Ряшина и Максим Проскуряков за медали будут бороться вдвоем.

«Мы готовились с января, сильно трудились, чтобы занять первое место и обойти всех», - отметила спортсменка.

Помимо пензенских спортсменов, в соревнованиях участвуют представители Самарской и Тамбовской областей.