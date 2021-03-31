Спорт

В Пензе стартовал турнир по спортивной аэробике

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В Пензе стартовал межрегиональный турнир по спортивной аэробике «Сурские звездочки».

За легким исполнением элементов скрывается титанический труд. Выступление длиной в несколько минут отрабатывается на протяжении долгих месяцев. Все - ради того, чтобы подняться на пьедестал почета.

«Спортивная аэробика - это синтез спортивной гимнастики, художественной гимнастики, акробатики, хореографии. В возрастной группе 6-8 лет - четыре обязательных элемента, два элемента по выбору», - рассказала вице-президент Федерации спортивной аэробики Пензенской области Елена Тришина.

Спортсмены двух возрастных категорий выступают в индивидуальном, парном и командном зачетах. Александра Ряшина и Максим Проскуряков за медали будут бороться вдвоем.

«Мы готовились с января, сильно трудились, чтобы занять первое место и обойти всех», - отметила спортсменка.

Помимо пензенских спортсменов, в соревнованиях участвуют представители Самарской и Тамбовской областей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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